Съёмки нового фильма начались в Калужской области

В воскресенье, 15 сентября, работы начались на кинокомплексе «Военфильм-Медынь».

Там снимут фильм о Великой Отечественной войне под названием «Есть только миг».

По киношной традиции в первый день тарелку о штатив разбил режиссер Александр Жигалкин, работавший ранее над сериалами «Папины дочки. Новые», «Родители» и другими.

Генеральным продюсером проекта является Игорь Угольников.