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Культура

Гала-концерт фестиваля классической музыки прошёл в Тарусе

В субботу, 14 сентября, на главной площади города собралось больше 1000 человек, рассказали в правительстве региона.
Дмитрий Ивьев
14:43 сегодня
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Как отметил глава администрации района Михаил Голубев, Таруса опять подтвердила звание культурной столицы области.

Фестиваль классической музыки, оперы и балета в Тарусе организовали при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

На заключительном концерте выступили ансамбль детского танца «Радуга», заслуженный деятель искусств России Гедиминас Таранда, Имперский русский балет и Большой детский хор им. В. С. Попова.

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культура калужская область
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Лента комментариев
mrTJohn

Отвечают всегда самые нищие, глупые и незащищенные цепи звена. То курьера поймают, который деньги перевез из точки А в точку Б, то нищеброда, который за несколько тысяч отдал свою карту преступникам. А вот настоящие мошенники продолжают своё черное дело и не кашляют. Ну, а коль не поймают ни курьера, ни владельца счета, финансово ответит жертва. Схема проста, и не надо напрягаться.

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Заказчик не виноват, подрядчик тоже не виноват - виноват проектировщик. Деньги налогоплательщиков тю-тю. Из статьи не понял, что нас убережёт от ошибок нового проектировщика? Или эти ребята по определению не ошибаются? Если склон сползёт в следующий раз, то арбитражный суд постановит, что место проклятое 😀

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