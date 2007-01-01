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Гала-концерт фестиваля классической музыки прошёл в Тарусе

Дмитрий Ивьев

В субботу, 14 сентября, на главной площади города собралось больше 1000 человек, рассказали в правительстве региона.

Дмитрий Ивьев 135 Читайте KP40.RU: Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники