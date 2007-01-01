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Культура

Открылась выставка «Земля калужская – земля святая»

Дмитрий Ивьев
08:29 сегодня
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В музее изобразительных искусств открылась выставка работ студентов Калужского духовного училища, посвящённая 225-летию образования Калужской епархии. В экспозиции представлены более 40 работ по иконописи, живописи и композиции, выполненных студентами Духовного училища по подготовке регентов и иконописцев. Среди них новописаная икона Божией Матери «Калужская» и икона «Собор Калужских Святых», копийные иконы «Собор преподобных Оптинских старцев», «Воскресение Иисуса Христа», «Собор Архангела Михаила», иконописные портреты святителей, препоподобных и святых благоверных князей. Также представлены копии картин художников Виктора Васнецова и Павла Рыженко.

«За 225-летнюю историю Калужской епархии было сделано много добрых дел, множество подвижников несли людям свет веры и духовного наставления на нашей благословенной земле. Уверен, авторы представленных сегодня работ внесут большой вклад в развитие искусства, станут достойными продолжателями славных традиций Калужской епархии. Благодарю всех, кто принял участие в организации выставки, а студентам Духовного училища желаю энергии, вдохновения, успехов и реализации творческих замыслов», – подчеркнул в своём выступлении Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев.

Выставка продлится до 29 сентября.

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