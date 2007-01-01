В Калужской области пройдет выставка «Победа Пересвета»

Она откроется 13 сентября в Полотняном Заводе и будет посвящена Павлу Рыженко, рассказали в региональном министерстве культуры и туризма.

Посетители смогут увидеть работы Павла Рыженко. В частности, в Полотняном Заводе выставят работы «После битвы на Калке», «Давид и Саул» и другие.

Известный художник родом из Калуги. Он создал диораму «Великое стояние на реке Угре в 1480 году» в Калужской Свято-Тихоновой Пустыни. Скончался в 2014 году.

Выставка будет работать до 27 октября.