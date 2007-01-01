В Калужской области пройдет выставка «Победа Пересвета»
Она откроется 13 сентября в Полотняном Заводе и будет посвящена Павлу Рыженко, рассказали в региональном министерстве культуры и туризма.
Посетители смогут увидеть работы Павла Рыженко. В частности, в Полотняном Заводе выставят работы «После битвы на Калке», «Давид и Саул» и другие.
Известный художник родом из Калуги. Он создал диораму «Великое стояние на реке Угре в 1480 году» в Калужской Свято-Тихоновой Пустыни. Скончался в 2014 году.
Выставка будет работать до 27 октября.
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sozimov2016
Вообще формат художественного кино с документальной основой себя изжил в век интернета и документальных ежечасных отчётов с СВО, того что именно сегодня произошло. Просто не интересно смотреть, выглядит детскими играми в войнушку, когда всё реальное рядом происходит, и даже непосредственно тебя касается....
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