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Культура

В Калужской области пройдет выставка «Победа Пересвета»

Она откроется 13 сентября в Полотняном Заводе и будет посвящена Павлу Рыженко, рассказали в региональном министерстве культуры и туризма.
Дмитрий Ивьев
17:12 11.09
0 122
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Посетители смогут увидеть работы Павла Рыженко. В частности, в Полотняном Заводе выставят работы «После битвы на Калке», «Давид и Саул» и другие.

Известный художник родом из Калуги. Он создал диораму «Великое стояние на реке Угре в 1480 году» в Калужской Свято-Тихоновой Пустыни. Скончался в 2014 году.

Выставка будет работать до 27 октября.

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Лента комментариев
VGA

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За последние годы только вырубают, а если и сажают, то настолько безграмотно, что деревья погибают. Такая нынче власть в Калуге- вместо троллейбусов автобусы, вместо деревьев пеньки, вместо дорог асфальт на площади Старый торг по десятому разу.

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Комиссия нужна, чтобы виновного нельзя было найти. Кто решил? Комиссия...

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sozimov2016

Вообще формат художественного кино с документальной основой себя изжил в век интернета и документальных ежечасных отчётов с СВО, того что именно сегодня произошло. Просто не интересно смотреть, выглядит детскими играми в войнушку, когда всё реальное рядом происходит, и даже непосредственно тебя касается.

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18:40 11.09
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АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Лучше всего поставить рядом батут, тогда уж точно не будут лазить.😃

...
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18:07 11.09
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mrTJohn

Ого, а раньше такой комиссии и не было? И ни одного дендролога в управлении городского хозяйства? Рубят и сажают просто так? Вот это да!

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mrTJohn

Бежать по Кирова будут по пластунски что ли с 8:30 до 14:00?

...
Авто и транспорт
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