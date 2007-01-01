Опубликовано фото известных актёров на съёмке фильма в Калуге
В сериале «Аллигатор» главные роли исполняют Павел Трубинер, Александр Мохов и Александр Дьяченко.
Их совместное фото опубликовало сообщество, посвященное кино в Калуге.
Напомним, на прошлой неделе съемке велись в центре Калуги. Из-за этого перекрывалось движение на улице Декабристов.
В Калуге снимают Алма-Ату 1943 года. Сериал расскажет о борьбе с диверсантами во время Великой Отечественной войны. Премьера на Первом канале запланирована на 2025 год.
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