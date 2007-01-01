Опубликовано фото известных актёров на съёмке фильма в Калуге

В сериале «Аллигатор» главные роли исполняют Павел Трубинер, Александр Мохов и Александр Дьяченко.

Их совместное фото опубликовало сообщество, посвященное кино в Калуге.

Напомним, на прошлой неделе съемке велись в центре Калуги. Из-за этого перекрывалось движение на улице Декабристов.

В Калуге снимают Алма-Ату 1943 года. Сериал расскажет о борьбе с диверсантами во время Великой Отечественной войны. Премьера на Первом канале запланирована на 2025 год.