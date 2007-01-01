+16...+17 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Культура Опубликовано фото известных актёров на съёмке фильма в Калуге
Новость дня Культура

Опубликовано фото известных актёров на съёмке фильма в Калуге

В сериале «Аллигатор» главные роли исполняют Павел Трубинер, Александр Мохов и Александр Дьяченко.
Дмитрий Ивьев
09:00 сегодня
1 595
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Их совместное фото опубликовало сообщество, посвященное кино в Калуге.

Напомним, на прошлой неделе съемке велись в центре Калуги. Из-за этого перекрывалось движение на улице Декабристов.

В Калуге снимают Алма-Ату 1943 года. Сериал расскажет о борьбе с диверсантами во время Великой Отечественной войны. Премьера на Первом канале запланирована на 2025 год.

Новости по тегу
культура
Лента настроения
11 оценили
18%
9%
27%
0%
18%
27%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 1 комментарий
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
Лента комментариев
sergey_l

Неужели тяжело остановиться?

...
Благоустройство
В Калуге новый пешеходный переход появился у Каменного моста
20:33 10.09
6 1253
ajax

Новость - пустышка!

...
Происшествия
«Хендай» перевернулся в Калужской области
19:51 10.09
1 884
elisei

Я даже знаю,где она будет убираться😁белый дом.а потом в снегопад,уедет в москву

...
Авто и транспорт
Для Калуги закупили 10 снегоуборочных машин
19:09 10.09
2 875
Эдуард Самсонов

Значит Мишустин опять приедет!Будим показывать снегоуборочные машины,а для чего они нужны ещё???

...
Авто и транспорт
Для Калуги закупили 10 снегоуборочных машин
17:50 10.09
2 875
Василёк

забыли качество покрытия проверить на беговых дорожках, которое пришло в негодность уже спустя пару месяцев, а так же расчириканный всякими каракулями так называемый памп-трэк. И в следующий раз количество заборов попробуйте сосчитать, а то у меня не получилось.

...
Общество
Почему скандал с деревянными воротами сквера Волкова оказался дутым?
17:24 10.09
2 2548
Василёк

я уже много раз писал, что забор на богородицкой перекрыл единственный с той стороны спуск в овраг и дальше к реке. Регулярно там проезжаю - буду наблюдать за тем как решиться этот вопрос.

...
Благоустройство
Власти Калуги ищут владельцев заборов
17:20 10.09
2 1879
йЮкея

Да уж, умом дебилов не понять

...
Благоустройство
В Калуге новый пешеходный переход появился у Каменного моста
17:19 10.09
6 1253
Василёк

а почему мусорки не в уникальнейшем и достойнейшем комовском дизайне а-ля гмно и ветки ?

...
Благоустройство
В Калуге набережную Яченского водохранилища заставили контейнерами для мусора
17:17 10.09
3 1027
Беня Ли

Микрику уже выписали штраф?

...
Благоустройство
В Калуге новый пешеходный переход появился у Каменного моста
17:10 10.09
6 1253
Kas9l

140 метров до светофора. Неужели тяжело пройти?

...
Благоустройство
В Калуге новый пешеходный переход появился у Каменного моста
17:03 10.09
6 1253
Афиша
Фестиваль уличного кино и концерт ко Дню города: что подготовили для калужан в ближайшие дни
Новости компаний
eyJpdiI6Imwxa1U1b1hjb2c5bEZueDJDMzNwc0E9PSIsInZhbHVlIjoibnAxQWI2bTJwY2YwcXFZaTgxVWZrQmhFaU5QWlVnRzJGeVJVUWxkRTZxQjBjQUhqeFlXaDhCSGdZOEdaODZ3VGQ5K2R4Q0hZRlpCQVo2bnhvL1pjNlAvSHZIVE44aWRPMjNOWkxxblpHM3FHNVNTVG0rV2V3QnN2VW92VHp1NGRSZ055UkVzdzlIV0JGUmNrNmZ2bnlZcERxVzRUNXNNWnhoWUR1RXI4RkdjMTVTNWIyaWcya0dxVHV3WENCUzdWSmR3YVVEbG5tZm4zQVh2aUlETmVYYWFBb0pxSTFEWkZnbHk0bkFySFRYajgyVHNRT3ZzemFKQVJIeUg2RllsV09aSGtCdmpJRHZZT0dMMytKWTNnTEdlNElNVCsxMDg3WGJPanZaMDc2MFV3d2tkcHRERnR5SXhUSS90M0RRb2FieVdscm9MQWk2aVRxd05FaXhrY0ExaEFpQnRYUGFZdjBHWDlhSjQvWFByWUZzT2tkenpQVnNFSmhsTnpweXE1NlpoaVdxWGFwVXBJekQ2d01GK3djVFVjNTJ6VHo4d29nU2EwVTl5WXBhU1lpbjZXQVczaGlwOTRML1NVMFpJN0s2S2xMbzZwaGlnaU9uY3RIZUNVY3RweStUYjNyNlVBQWd3ME9ETE5aUlpiM1h6dThJbStZZkswaHFLS1pZSHJ6MTNESEIxbzNRTmFmL1R3cEd5eVhSRjJmTndBcFRPaHl1NnJWcEhkUWd4ditxQy9GZ2hQcU01S0cxZDBUZVJCb3d2T2U4OHpTdFhCOVoxaDYrODdvclIyTVgwTEZYVThSY05QRE5qRTQ0SkhXWVFSSlVVWHhPcmRKdDNCL0NNWSIsIm1hYyI6ImM1MjU5YjJiMWZlMjYxYjE2NTk5OTU1ZjU5MWZiOWFlNWIyNTk5OGI2ZTVhZjVhODM5ZTc1YWYwOGZkMTE1NWEiLCJ0YWciOiIifQ==
eyJpdiI6Im9yaHFzNytldTh0akpkUHAzVTdWemc9PSIsInZhbHVlIjoiU3MyTHpKOXg1UXRUN3U4RU0xU2FqbFNDSjhoUEE4UDVBY2t2VWp3ZlFIVGNoUkoyV1k2ci9od1Fyd3FFdGxIbEdmNHh0YmluYVFhc3lCVmtsTEViNm1ybnk5TjBtU2Y3b1RaT1BmN3hsTlpiN2QyaDNKT1FySHRtR0VpTDlGY09DWDI5NWxjUnNOT2N0TUhxTkxHaDNkTGRMQmp4ZWtBNzlvbnRrRDVwNVdWN1NQTERrRm5FdW1NMnZzMXBNeUI0N1dnUkFDUzd1WHZhYjYrQkNMUExZK0NLTmZuWUc4ejRINlhDd1BHRng1V01UeVIvUmRSQ2pvcE1FQWZxWnpVR1FnTWVSMDhLUG9UN1RjcmU4MmlzRit0WU1FWG9YK3F5SXNOMlV5ME1vaDY0cG9kWm9HamFjRmtCZStSQXhVQ3VZRnFjSDdxUWpZL1VPUWo2bGZ4eEY3SnVzbGRZcnAzOStsWVpEeGVLd1FGRkM4L3l2S1R0d0ZxeU1mWWx6MEQ5WHE0dHZCRmVCVjBFRmNndVg5NDhScnJSZm1rMHFKTXlad2dUYlVtbWVxb01ZdnZhK25VVDYrN0x1dDYxYVZvNCIsIm1hYyI6ImY1YWMzMjMzNDlmY2UyOTM5MmIxOWYxZDI5NGU2Mjg3NmQxMDlhMWE1YjgzODFkZGUxOGU4NmNhZGE0ZjViYmMiLCJ0YWciOiIifQ==
18+