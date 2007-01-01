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Культура

В Калужской области Имперский русский балет выступил на открытом воздухе

В Людиново на День города гала-концерт показал Имперский русский балет.
08:58 сегодня
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В субботу, 7 сентября, Людиново отметил 95-ю годовщину образования города и района.

Приезд труппы Имперского русского балета на торжества в Людиново становится традицией. В прошлом году Гедеминас Таранда привез на День города балет «Щелкунчик».

- Балет поселился в Людиново, - сказал перед началом концерта деятель искусств России Гедиминас Таранда.

Горожане, судя по откликам в соцсетях, встретили балет на свой День города с восторгом.

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Лента комментариев
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