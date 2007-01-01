В Калужской области Имперский русский балет выступил на открытом воздухе
В субботу, 7 сентября, Людиново отметил 95-ю годовщину образования города и района.
Приезд труппы Имперского русского балета на торжества в Людиново становится традицией. В прошлом году Гедеминас Таранда привез на День города балет «Щелкунчик».
- Балет поселился в Людиново, - сказал перед началом концерта деятель искусств России Гедиминас Таранда.
Горожане, судя по откликам в соцсетях, встретили балет на свой День города с восторгом.
я что-то не пойму какие нахрен извенения ??? где штрафы для подрячика и включение его в чёрный список не добросовестных ??? все больше убеждаюсь в бессилии и бесполезности наших чинуш... Не може или не хотите работать уйдите .. Калуга за последние года стала полным отстоем по сравнению с соседями...
Вопрос к Руководителю управления городским зозяйством Александру Альбертовичу: как определяется процент поражения зелёного насаждения, почему не решается вопрос замены больных деревьев на молодые здоровые одновременно? Нарушается биобаланс экосистемы. По всему городу голый асфальт и уничтоженная трава. Вы понимаете к чему приведёт опустынивание и уничтожение зелёных насажденмй?...