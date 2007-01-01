В Людиново открылась обновленная библиотека
Модернизация прошла в рамках нацпроекта «Культура».
Библиотеку открыли 7 сентября в день 95-летия Людиновского района.
Губернатор Владислав Шапша поблагодарил федеральный Минкульт за поддержку нашего региона.
Глава области отметил, что в библиотеке много внимания уделили краеведению.
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Зеленая планета
Вопрос к Руководителю управления городским зозяйством Александру Альбертовичу: как определяется процент поражения зелёного насаждения, почему не решается вопрос замены больных деревьев на молодые здоровые одновременно? Нарушается биобаланс экосистемы. По всему городу голый асфальт и уничтоженная трава. Вы понимаете к чему приведёт опустынивание и уничтожение зелёных насажденмй?...
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