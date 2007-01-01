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Главная Новости Культура В Людиново открылась обновленная библиотека
Культура

В Людиново открылась обновленная библиотека

Модернизация прошла в рамках нацпроекта «Культура».
Дмитрий Ивьев
17:55 07.09
0 167
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Библиотеку открыли 7 сентября в день 95-летия Людиновского района.

Губернатор Владислав Шапша поблагодарил федеральный Минкульт за поддержку нашего региона.

Глава области отметил, что в библиотеке много внимания уделили краеведению.

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Зеленая планета

Вопрос к Руководителю управления городским зозяйством Александру Альбертовичу: как определяется процент поражения зелёного насаждения, почему не решается вопрос замены больных деревьев на молодые здоровые одновременно? Нарушается биобаланс экосистемы. По всему городу голый асфальт и уничтоженная трава. Вы понимаете к чему приведёт опустынивание и уничтожение зелёных насажденмй?

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Где установили?

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