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Культура

В Калужской области отпразднуют «Натальин день»

Праздник пройдет 7 сентября в поселке Полотняный Завод Дзержинского района, рассказали в региональном Минкульте.
Дмитрий Ивьев
13:11 сегодня
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В Доме Гончаровых пройдет выставка «Золотая осень», фотовыставка монет «Петра творенья», экспозиция «Великое Стояние на реке Угре», «Чаепитие в доме Гончаровых. 1830 год».

Еще одна выставка откроется в «Натальин день» в Доме Щепочкиных. Там можно будет полюбоваться экспозицией «Возрожденные реликвии. Предметы из фондов Калужского объединенного музея-заповедника».

В Полотняном Заводе также выступят Русский инструментальный ансамбль «Каприс».

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Лента комментариев
elisei

Какие троллейбусы?3 едет на Степана Разина,а с нее около Сбербанка останавливается,18 как раз около Атака,я так понимаю его перенесут к Альфа Банк(который открылся).Там же и остальные все маршруты.

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АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Такой сам собьет с таким светом.

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АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Она наверное имела ввиду вот это:

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shurup

Как Ваш коммент связан с трагическим происшествием на трасса?

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SergeyKLG

Потом так же рьяно начали бы сажать новые деревья!

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andrey3559

Где установили?

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Bungee

Как отметила Авдеева, такие камеры помогают повысить дисциплину водителей.

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2 495
ILR

Тот кто это всё придумывает - как поднять бабосики на ровном месте, уже даже и не стесняются. Все видят, только почему-то у массы проверяющих органов, а также у Губернатора глаза закрыты чёрными, причёрными очками.

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РодомИзСССР

Если в области что-то сделают, то для всех всё замечательно, а как в Калуге- то люди начинают гундеть и находят тысячу причин почему это плохо.

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Александр KU

За 5 миллионов можно построить два дома барнхауза.

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