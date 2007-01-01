В Калужской области отпразднуют «Натальин день»

Праздник пройдет 7 сентября в поселке Полотняный Завод Дзержинского района, рассказали в региональном Минкульте.

В Доме Гончаровых пройдет выставка «Золотая осень», фотовыставка монет «Петра творенья», экспозиция «Великое Стояние на реке Угре», «Чаепитие в доме Гончаровых. 1830 год».

Еще одна выставка откроется в «Натальин день» в Доме Щепочкиных. Там можно будет полюбоваться экспозицией «Возрожденные реликвии. Предметы из фондов Калужского объединенного музея-заповедника».

В Полотняном Заводе также выступят Русский инструментальный ансамбль «Каприс».