IX всероссийский фестиваль «Старейшие театры России в Калуге» начнется 13 сентября
Зрители увидят 10 спектаклей, которые представят один из старейших в стране театров.
Фестиваль состоится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, рассказали в правительстве региона.
В частности, на калужскую сцену выйдут актеры Малого театра и Театра «На Литейном».
Различные постановки представят также на малой сцене драмтеатра.
В Калуге в рамках фестиваля откроются лаборатории молодых критиков и театральной фотографии.
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Лента комментариев
aknis
Вроде с 2019 года решили землю давать только тем многодетным, которые состоят в очереди нуждающихся, т.е. у них минимальный доход или нет жилья. Получается люди с тремя и более детьми без дохода и/или жилья должны по мнению властей построить себе жильё в чистом поле без коммуникаций? Наши чиновники свели федеральную программу к формализму, и забыли про нее как страшный сон....
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