202 Фото с сайта театра.

IX всероссийский фестиваль «Старейшие театры России в Калуге» начнется 13 сентября

Дмитрий Ивьев

Зрители увидят 10 спектаклей, которые представят один из старейших в стране театров.

Дмитрий Ивьев 202 Фото с сайта театра. Читайте KP40.RU: Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники