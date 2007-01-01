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Культура

IX всероссийский фестиваль «Старейшие театры России в Калуге» начнется 13 сентября 

Зрители увидят 10 спектаклей, которые представят один из старейших в стране театров.
Дмитрий Ивьев
19:00 сегодня
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Фото с сайта театра.
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Фестиваль состоится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, рассказали в правительстве региона. 

В частности, на калужскую сцену выйдут актеры Малого театра и Театра «На Литейном».

Различные постановки представят также на малой сцене драмтеатра. 

В Калуге в рамках фестиваля откроются лаборатории молодых критиков и театральной фотографии.

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