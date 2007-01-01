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Новость дня Культура

В Калуге снимают кино: город превратили в Алма-Ату

В четверг, 5 сентября, создатели сериала «Аллигатор» полностью перекрыли улицу Декабристов.
Дмитрий Ивьев
20:05 сегодня
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По сюжету, это одна из улиц казахского города 1943 года.

В полуразрушенных калужских домах окна прикрыли ставнями, на плитке и асфальте разбросали сено.

Дорожные знаки затянуты холщовыми мешками. У дороги появилась тумба с афишами Алма-Аты военных времен.

Сериал для Первого канала снимает режиссер Виталий Воробьев, известный по фильмам «Андреевский флаг» и «Икра». Главные роли исполняют Павел Трубинер, Еркен Губашев, Ольга Ломоносова и Александр Дьяченко.

События развиваются во время Великой Отечественной войны в зоне эвакуации. Из Москвы в Алма-Ату приезжают контрразведчики, чтобы найти диверсантов.

Премьера восьмисерийного фильма запланирована на 2025 год. Ранее съемки проходили в Алма-Ате и Москве.

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Н.Влюбчивый

Городу нужны специалисты, а не бездельники из калужского педа.

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aknis

Вроде с 2019 года решили землю давать только тем многодетным, которые состоят в очереди нуждающихся, т.е. у них минимальный доход или нет жилья. Получается люди с тремя и более детьми без дохода и/или жилья должны по мнению властей построить себе жильё в чистом поле без коммуникаций? Наши чиновники свели федеральную программу к формализму, и забыли про нее как страшный сон.

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Похоже уже готовит жителей, что в срок не уложиться. И как обычно никакой конкретики.

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"По словам чиновника, он ходит пешком по городу и сам всё видит."

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