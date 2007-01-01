В Калуге снимают кино: город превратили в Алма-Ату

В четверг, 5 сентября, создатели сериала «Аллигатор» полностью перекрыли улицу Декабристов.

По сюжету, это одна из улиц казахского города 1943 года.

В полуразрушенных калужских домах окна прикрыли ставнями, на плитке и асфальте разбросали сено.

Дорожные знаки затянуты холщовыми мешками. У дороги появилась тумба с афишами Алма-Аты военных времен.

Сериал для Первого канала снимает режиссер Виталий Воробьев, известный по фильмам «Андреевский флаг» и «Икра». Главные роли исполняют Павел Трубинер, Еркен Губашев, Ольга Ломоносова и Александр Дьяченко.

События развиваются во время Великой Отечественной войны в зоне эвакуации. Из Москвы в Алма-Ату приезжают контрразведчики, чтобы найти диверсантов.

Премьера восьмисерийного фильма запланирована на 2025 год. Ранее съемки проходили в Алма-Ате и Москве.