В Калуге снимают кино: город превратили в Алма-Ату
По сюжету, это одна из улиц казахского города 1943 года.
В полуразрушенных калужских домах окна прикрыли ставнями, на плитке и асфальте разбросали сено.
Дорожные знаки затянуты холщовыми мешками. У дороги появилась тумба с афишами Алма-Аты военных времен.
Сериал для Первого канала снимает режиссер Виталий Воробьев, известный по фильмам «Андреевский флаг» и «Икра». Главные роли исполняют Павел Трубинер, Еркен Губашев, Ольга Ломоносова и Александр Дьяченко.
События развиваются во время Великой Отечественной войны в зоне эвакуации. Из Москвы в Алма-Ату приезжают контрразведчики, чтобы найти диверсантов.
Премьера восьмисерийного фильма запланирована на 2025 год. Ранее съемки проходили в Алма-Ате и Москве.
Вроде с 2019 года решили землю давать только тем многодетным, которые состоят в очереди нуждающихся, т.е. у них минимальный доход или нет жилья. Получается люди с тремя и более детьми без дохода и/или жилья должны по мнению властей построить себе жильё в чистом поле без коммуникаций? Наши чиновники свели федеральную программу к формализму, и забыли про нее как страшный сон....