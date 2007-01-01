Известный актёр похвалил Калугу

Александр Дьяченко сейчас снимается в сериале «Аллигатор» в нашем городе.

На днях он опубликовал в соцсетях видео.

Актёр рассыпался в благодарностях калужанам и попросил жителей города беречь актёра драмтеатра Ярослава Орляченко – тот также снимается в «Аллигаторе».

Дьяченко известен по ролям в фильмах «Брат 2», «Звезда», «Женская интуиции», сериале «Мажор».