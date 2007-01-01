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Известный актёр похвалил Калугу

Александр Дьяченко сейчас снимается в сериале «Аллигатор» в нашем городе.
Дмитрий Ивьев
14:49 сегодня
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На днях он опубликовал в соцсетях видео.

Актёр рассыпался в благодарностях калужанам и попросил жителей города беречь актёра драмтеатра Ярослава Орляченко – тот также снимается в «Аллигаторе».

Дьяченко известен по ролям в фильмах «Брат 2», «Звезда», «Женская интуиции», сериале «Мажор».

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Не удивлён. Велосипедисты безбашенные! Ездят не соблюдая элементарных правил ПДД. Без светового оборудования,повернуть на право или лево - - водитель должен догадаться . А тёмное время суток их вообще можно заметить когда уже и тормозить бесполезно. Про светоотражающие жилеты вообще все забыли. А пешеходные переходы ?. Из десятка один спешится ...

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А если бы пенсионер передал деньги через почту, задержали бы почту? Поймали ящерицу за хвост, короче.

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И это красивый снимок?...😥

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Почему этот вопрос только щас поднимается, только спохватились что это одна из главных проблем в городе? Это надо было решить уже 10 лет назад.😡

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Этих лихачей надо наказывать, но почему так долго тянули с очевидцами или записями. Если даже и были какие то очевидцы всетаки время уже прошло и врятли вспомнят какие то подробности. Или запись на регистраторах уже переписана несколько раз.

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