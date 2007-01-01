Калужский ТЮЗ откроет юбилейный сезон 13 сентября

Зрителям представят спектакль «Дорогая Памела» по произведению Григория Горина, рассказали в региональном министерстве культуры и туризма.

Также в своем 60-м сезоне театр покажет «Сказку о царе Салтане», волшебные истории о лампе Аладдина и историю о приключениях Алисы в Стране чудес.

Запланированы гастроли в Новороссийск, Москву, Туапсе и в Беларусь.

В нашем городе на сцене ТЮЗа выступят театры из Брянска и Орла.