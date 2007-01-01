Калужский ТЮЗ откроет юбилейный сезон 13 сентября
Зрителям представят спектакль «Дорогая Памела» по произведению Григория Горина, рассказали в региональном министерстве культуры и туризма.
Также в своем 60-м сезоне театр покажет «Сказку о царе Салтане», волшебные истории о лампе Аладдина и историю о приключениях Алисы в Стране чудес.
Запланированы гастроли в Новороссийск, Москву, Туапсе и в Беларусь.
В нашем городе на сцене ТЮЗа выступят театры из Брянска и Орла.
Не удивлён. Велосипедисты безбашенные! Ездят не соблюдая элементарных правил ПДД. Без светового оборудования,повернуть на право или лево - - водитель должен догадаться . А тёмное время суток их вообще можно заметить когда уже и тормозить бесполезно. Про светоотражающие жилеты вообще все забыли. А пешеходные переходы ?. Из десятка один спешится ......
Нормальное Явление! Это борьба за нравственность)) Дело-то нужно возбуждать не в отношении "борца за нравственность",а в отношении гражданина который стимулирует разложение общества. Его уже наказали на 70 т.рублей,ну и за аморальный образ жизни лет 5 принудительных работ. Не будет спроса ,не будет и предложений. Или официально разрешить этот вид деятельности. Налог в Гос.казну не будет лишним....