+19...+20 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Культура Калужский ТЮЗ откроет юбилейный сезон 13 сентября
Культура

Калужский ТЮЗ откроет юбилейный сезон 13 сентября

Дмитрий Ивьев
14:18 сегодня
0 158
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Зрителям представят спектакль «Дорогая Памела» по произведению Григория Горина, рассказали в региональном министерстве культуры и туризма.

Также в своем 60-м сезоне театр покажет «Сказку о царе Салтане», волшебные истории о лампе Аладдина и историю о приключениях Алисы в Стране чудес.

Запланированы гастроли в Новороссийск, Москву, Туапсе и в Беларусь.

В нашем городе на сцене ТЮЗа выступят театры из Брянска и Орла.

Новости по тегу
калужская область
Лента настроения
4 оценили
0%
0%
0%
0%
50%
50%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
Лента комментариев
Meshootka

"По словам чиновника, он ходит пешком по городу и сам всё видит."

...
Недвижимость и ЖКХ
В Калуге возникли проблемы с заменой теплотрасс
12:14 сегодня
2 776
ecilop

" ...В Калуге возникли проблемы с заменой теплотрасс..."

...
Недвижимость и ЖКХ
В Калуге возникли проблемы с заменой теплотрасс
11:43 сегодня
2 776
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

 

...
Общество
5 сентября в Калуге начала действовать женская Учительская семинария
11:14 сегодня
3 3452
best85

Не удивлён. Велосипедисты безбашенные! Ездят не соблюдая элементарных правил ПДД. Без светового оборудования,повернуть на право или лево - - водитель должен догадаться . А тёмное время суток их вообще можно заметить когда уже и тормозить бесполезно. Про светоотражающие жилеты вообще все забыли. А пешеходные переходы ?. Из десятка один спешится ...

...
Происшествия
29 велосипедистов пострадали в авариях в Калужской области, двое погибли
09:45 сегодня
1 543
best85

Нормальное Явление! Это борьба за нравственность)) Дело-то нужно возбуждать не в отношении "борца за нравственность",а в отношении гражданина который стимулирует разложение общества. Его уже наказали на 70 т.рублей,ну и за аморальный образ жизни лет 5 принудительных работ. Не будет спроса ,не будет и предложений. Или официально разрешить этот вид деятельности. Налог в Гос.казну не будет лишним.

...
Криминал
Калужанин так и не дождался проститутку, которой перевел 70 тысяч рублей
09:18 сегодня
2 578
mrTJohn

А если бы пенсионер передал деньги через почту, задержали бы почту? Поймали ящерицу за хвост, короче.

...
Криминал
В Калужской области поймали 22-летнего курьера мошенников
07:46 сегодня
1 707
Tomer Savoia

"А кто это сделал?!"

...
Благоустройство
Горуправа доказала в суде, что склон Музея космонавтики сполз из-за ошибок проектировщика
07:06 сегодня
2 2996
ILR

И это красивый снимок?...😥

...
Общество
Калужанин сделал красивый снимок Большой Медведицы
05:54 сегодня
1 1105
Shredder

Почему этот вопрос только щас поднимается, только спохватились что это одна из главных проблем в городе? Это надо было решить уже 10 лет назад.😡

...
Общество
В калужском сквере Мира хотят установить отпугиватель птиц
22:28 04.09
3 2099
L t

Этих лихачей надо наказывать, но почему так долго тянули с очевидцами или записями. Если даже и были какие то очевидцы всетаки время уже прошло и врятли вспомнят какие то подробности. Или запись на регистраторах уже переписана несколько раз.

...
Происшествия
В Калуге ищут очевидцев двух аварий
20:53 04.09
1 877
Афиша
Фестиваль уличного кино и концерт ко Дню города: что подготовили для калужан в ближайшие дни
Новости компаний
eyJpdiI6Im1DRkFlQ2ZMSjFaclhZV1E4VGUvSnc9PSIsInZhbHVlIjoicU9CSXpHQ1FVMEFBekxBK0laejBZU2hrRnA4ZnY5Y2Z2RFlkWmpaNHJYaWQzdGRmMWZBa1haYnd1TCtnVGx1cDY1RXRFWUV3N1V6YnZRNHdHQlRybVVOL1pJa1ZHWFV4L2JnOHFPL1d2VDNHbTFqektyZldRUFkrQnlMaWY1VHVabEZEMXZEZjh2ZzRMVDN5YlNIRFlLa2t3NnNiaDBsYnlmRVVqcDIwWE00TmtDdThHVGVGVGpOaDdtU2dMaUUyUzI2aHdpVk5yaWRrY1hzdytWUTNwc05jSVZJT09LV2toRXcxTkVqRVdZRXQ5dG9SanVXVkpCRUpCVEorNnFoUHA3WkdORkZRZ3V4NjVrRXAzbWprc0xrRXFSYTF5QUVUQkpKRmR6b0tSQWxGVkhHelhXMDFpSk40dWhBN3NENHRPZDBPc0hCcjk3a2NGWUpmQ1EzbGF4TGttNXFjeEc1ZVpQdTdZbTBjam1UQkVSZG1iT3A3eUNUUnRoZ2lhRDNXeG50MlZoRDl4eVd0a3dwbjZYYTZueG05TXVTQmk1OEFMRlIrYVBuMUQwM3BmSE1ycTcyZkk1andTbE9aeElhaUdOQVNSaFc3WXN2Nlc3R0lrN3NoMXhON2JQWG9QNFNRZnVyQkhSMXFneDEzVDR5Z09CdlNUMTgrSGk0UnZscnpRbUcvaSt0VGowa043ek96N3Bwd0NzMlh5MzVhWXJJeFFrZGF0djdDanlSdVkyZDA2dlR4SzlYNlRZMkVUaEtMRW16eldXY1ZubWwvaE1LYjZmd0hBbkFYb2s5TXZTTEJGSUZZM1N4OEcyYVlWT1Zrci91dXgrTXI2ZWRLak50byIsIm1hYyI6ImFhYjVlMjBhOWE1ZWI4Y2YzMGVhMjNmYjViMDhhNTk3Y2VhMzU0ZTNhNTE4NDBhMjk5MWYwOTkxZDgwNDk2NWEiLCJ0YWciOiIifQ==
eyJpdiI6Ik5tNHR5WGhaWk9DOVNwTEIyUFpYU3c9PSIsInZhbHVlIjoiRTVaeWZmWTdlaVIyNGhGRHhYbk0wbVR5TVpyTWk1TUcybDZDSzIvSCs3S2xQUStUSUsvU0RhUGdTbFYyazZWTHN1VEliR3NQdTJqek1TQi91VEdDa0RjSmJtV1FOVmxSYW9xRkp2N2ltK05rM3FYamx2VEJWUDFyZUJxRFFDWkpnYW9mWUg1dU5zSFU3Q3lsZDRLcy9SQ1pQV3VuRWEyMStSc2NsdzlUckV4Q2dBVms1d1RjY1lqU1BwNWdtT3RIOENzS3V1UGVmcDhDbW84Mzk1L3gxdXVyVkttQzNHOVRaSnhTQ1oyN29RNmRsUWFhNmI4UHE5MWNuR2NvcFFURC9QMU1pd0Z2VnJTVUtSQlgxNm9zTmpDS3A4ZjlKazJPZWJpYlp1MWI5N1RVaGFCUGJaSnVHRUxkOHRVOW9DMjdWODNzK2xEQW11alJjcDNjb3FhQVNndXF0QytWLy9xNlc2ajdTVWVHbXJzWWNBUXVueW4rUkROQUdYT0p5dXJPRkNCU1c2Y0NSVjJMdU5NM3YvQUR6R3NKSFVtUUNJb3lqWU9RVDRMQWZ1WmZzQnF1dHB5c1p4ZmtrbXZ0ZVo4ViIsIm1hYyI6ImRmNmFkMTYyOWNhMzFiZTFhZmQ4NmI1YTAzM2E3ODIxMGJmMTdiYmVhM2QwNDFlZGZiZThhNTg4NWQxNTE0NTQiLCJ0YWciOiIifQ==
18+