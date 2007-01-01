Автоклуб представил концертную программу в Хвастовичском районе
Артисты местного Дома культуры «Юбилейный» устроили праздник в селе Колодяссы, рассказали 4 сентября в пресс-службе правительства Калужской области.
Выездная концертная программа была посвящена 81-ой годовщине освобождения Хвастовичского района от немецко-фашистских захватчиков, 95-летию со дня образования района и 530-летию земли Хвастовичской.
Народный ансамбль русской песни «Рябинушка» исполнил патриотические песни о Родине.
Проведение концерта стало возможным благодаря автоклубу, закупленному в район по нацпроекту «Культура».
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