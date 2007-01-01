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Культура

Автоклуб представил концертную программу в Хвастовичском районе 

Дмитрий Ивьев
16:56 сегодня
0 257
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Артисты местного Дома культуры «Юбилейный» устроили праздник в селе Колодяссы, рассказали 4 сентября в пресс-службе правительства Калужской области.

Выездная концертная программа была посвящена 81-ой годовщине освобождения Хвастовичского района от немецко-фашистских захватчиков, 95-летию со дня образования района и 530-летию земли Хвастовичской. 

Народный ансамбль русской песни «Рябинушка» исполнил патриотические песни о Родине. 

Проведение концерта стало возможным благодаря автоклубу, закупленному в район по нацпроекту «Культура».

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