В Калуге впервые показали отрывок из новогодней сказки

Вечером в пятницу, 30 августа, в рамках газон-пати артисты драмтеатра показали кусочек будущего представления.

На сцену вышли король и королева из «Щелкунчика».

Напомним, готовит спектакль режиссер из Тулы Вениамин Найман. Художник-постановщик и художник по костюмам - Ирина Блохина.

В Туле в предыдущие годы Найман ставил сказки «Остров сокровищ», «Алиса в стране чудес», «Малыш и Карлсон», «Сказка о рождественской ночи».