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Новость дня Культура

В Калуге впервые показали отрывок из новогодней сказки

Вечером в пятницу, 30 августа, в рамках газон-пати артисты драмтеатра показали кусочек будущего представления.
Дмитрий Ивьев
21:29 сегодня
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На сцену вышли король и королева из «Щелкунчика».

Напомним, готовит спектакль режиссер из Тулы Вениамин Найман. Художник-постановщик и художник по костюмам - Ирина Блохина.

В Туле в предыдущие годы Найман ставил сказки «Остров сокровищ», «Алиса в стране чудес», «Малыш и Карлсон», «Сказка о рождественской ночи».

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культура драмтеатр
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Лента комментариев
Bungee

Крендель на ГАЗике задрал уже всех - во все дырки лезет! Отдал бы ребятам на СВО - больше бы толку было!

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Артур

Уважаемый "голова" напишите по собственному будьте мужиком.. стыдоба ....

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ecilop

сам себя не похвалишь- никто не похвалит!!!!!!

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mik27

Постоянно проходимцев каких то нанимают. Может к новому году успеют.

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13:46 сегодня
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geroi-nashego-vremeni

А Синие мосты успели? весь город в руинах..... про ул. Чижевского вообще молчу, и никому нет бела, что дорога не пригодна к использованию, на протяжении нескольких лет.

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13:26 сегодня
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Bungee

Площадь Победы не успели отремонтировать ко Дню города

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4 1918
Webster

Никогда не верьте телеграм-каналу "Мэш". Это "жёлтый" ресурс, многократно замеченный в фейках. "Мэш" и "враньё" давно стали синонимами.

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12:46 сегодня
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mrTJohn

Никогда ещё всё не шло так по плану как сейчас.

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Четыре беспилотника сбили в Калуге
11:56 сегодня
3 5855
shurup

Ничего!

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Опубликована схема движения после открытия Синих мостов в Калуге
11:53 сегодня
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Потрачено

Шёл третий год защиты интересов русских на Донбасе...

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3 5855
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Фестиваль уличного кино и концерт ко Дню города: что подготовили для калужан в ближайшие дни
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