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Культура

В Малоярославце обновили музейно-выставочный центр имени Солдатенкова

Дмитрий Ивьев
15:15 сегодня
0 199
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Капремонт прошел в рамках нацпроекта «Культура», рассказали в понедельник, 26 августа, в правительстве региона.

В музее привезли в порядок кровлю и внутренние помещения здания. Заменены системы электроснабжения, отопления и охранно-пожарная сигнализация.

Сейчас фонды музея насчитывают 29 тысяч экспонатов.

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