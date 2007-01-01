В Малоярославце обновили музейно-выставочный центр имени Солдатенкова
Капремонт прошел в рамках нацпроекта «Культура», рассказали в понедельник, 26 августа, в правительстве региона.
В музее привезли в порядок кровлю и внутренние помещения здания. Заменены системы электроснабжения, отопления и охранно-пожарная сигнализация.
Сейчас фонды музея насчитывают 29 тысяч экспонатов.
Лента комментариев
jajil43
В Светлогорске можно поправить здоровье в местных санаториях и пансионатах. Жильё, еда и развлечения здесь доступны по цене. Однако стоит учесть, что короткий курортный сезон и прохладная морская вода делают этот город менее подходящим для пляжного отдыха. Здесь чистый воздух, сосновые леса, прекрасный морской променад, интересные памятники и колоритные фахверковые дома....
Афиша