В Малоярославце обновили музейно-выставочный центр имени Солдатенкова

Капремонт прошел в рамках нацпроекта «Культура», рассказали в понедельник, 26 августа, в правительстве региона.

В музее привезли в порядок кровлю и внутренние помещения здания. Заменены системы электроснабжения, отопления и охранно-пожарная сигнализация.

Сейчас фонды музея насчитывают 29 тысяч экспонатов.