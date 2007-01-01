В Калужской области будет восстановлен готический дом

Как сообщила пресс-служба Губернатора и Правительства Калужской области, реставраторы приступили к работе в Авчурино

В среду, 21 августа, на объекте побывал и проверил ход работ Министр культуры и туризма Калужской области Павел Суслов.

Сейчас специалисты восстанавливают фасад, возвращая исторический облик знаменитого здания, где прежде делили площадь, и клуб, и магазин, и почта.

Планируется также отремонтировать и за пустить котельную, уложить трубы, тепло по которым будет подаваться не только на особняк, но и на школу.