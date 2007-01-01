Директор калужского драмтеатра показал, как будет выглядеть символ театрального фестиваля этого года

Александр Кривовичев в среду, 7 августа, в студии радио «Комсомольская правда – Калуга» подробно рассказал об открывающемся 13 сентября IX Всероссийском театральном фестивале «Старейшие театры России в Калуге».

Как уже известно, в Калугу приедут театры из 10 городов России. Открывать фестиваль будет театр «На Литейном» из Санкт-Петербурга спектаклем «Красавец мужчина».

Традиционно приедет и Малый театр. В этом году он привезет на фестиваль спектакль «Метель». Любопытно, что на сцену фестиваля в Калуге выйдет Любовь Казарновская, правда петь она не будет. Знаменитая певица сыграет одну из ролей спектакля, который покажет Ярославский драматический театр.

Полная афиша фестиваля появится в интернете и в печатном виде к 10 августа. В этот же день стартуют и продажи билетов.

А символ фестиваля (кстати каждый раз он разный) который показал директор будет подарен каждому театру, приехавшему на IX Всероссийский театральный фестиваль «Старейшие театры России в Калуге».

Полная видеоверсия интервью: