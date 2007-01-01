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Культура

В Тарусе стартовал фестиваль «Маленькая сцена – большое будущее»

Софья Фирсова
11:51 сегодня
0 225
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Гости фестиваля смогут послушать классическую музыку, оперы, а также посмотреть балет. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Калужской области.

Концертную программу открыл Большой детский хор имени В.С. Попова. Она продлится до 14 сентября.

10 августа зрителей ждет концерт Московского Классического Ансамбля, который исполнит различные композиции на духовых инструментах, а на 17 августа уже запланировано выступление Русского Имперского Балета и юных участников Академии балета под руководством Гедиминаса Таранды на сцене Зелёного театра в саду Ракицкого.

Помимо насыщенной концертной программы гостей ждут открытые уроки от экспертов и заслуженных деятелей культуры. Фестиваль организован на грант Президентского фонда культурных инициатив.

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Лента комментариев
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