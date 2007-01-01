Артисты молодежной оперной программы Большого Театра выступят в Калужской области
На сцене Зелёного театра под открытым небом прозвучат популярные арии из опер и оперетт.
Кроме того, 10 августа в Тарусе пройдет концерт Московского Классического Ансамбля, 17 августа – выступление Русского Имперского Балета и юных участников Академии балета под руководством Гедиминаса Таранды, 24 августа – фортепианный концерт студентов музыкальной академии им. Гнесиных и Московской консерватории, 14 сентября – гала-концерт участников Фестиваля вместе с детскими творческими коллективами на главной площади Тарусы.
Это такой БКАД от Арен и руководителей города, которые не контролировали работы тогда, а скорее всего закрывали глаза при проведении тех работ. Ведь началось всё разваливаться меньше чем через год после громких отчётов. И даже типа "божились", что подрядчика заставят переделывать - искать лень, но даже тут вроде была заметка про это....
Кибермошенники похитили 15,8 млрд рублей у россиян в 2023 году, подсчитали в ЦБ. Злоумышленникам удалось провести 1,17 млн успешных операций, что на 33% больше, чем в 2022 году. При этом банки в 2023 году смогли отразить 34,8 млн попыток похитить деньги у граждан. Самым популярным платежным инструментом у мошенников остались банковские карты, через них было похищено 7,12 млрд рублей....