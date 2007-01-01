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Артисты молодежной оперной программы Большого Театра выступят в Калужской области

Дмитрий Ивьев

Их можно будет услышать 27 июля в Тарусе на фестивале «Маленькая сцена – большое будущее», который пройдет при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Дмитрий Ивьев 197 Читайте KP40.RU: