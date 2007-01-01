+22...+23 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Культура Артисты молодежной оперной программы Большого Театра выступят в Калужской области
Культура

Артисты молодежной оперной программы Большого Театра выступят в Калужской области

Их можно будет услышать 27 июля в Тарусе на фестивале «Маленькая сцена – большое будущее», который пройдет при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
Дмитрий Ивьев
10:23 сегодня
0 197
Читайте KP40.RU:

На сцене Зелёного театра под открытым небом прозвучат популярные арии из опер и оперетт.

Кроме того, 10 августа в Тарусе пройдет концерт Московского Классического Ансамбля, 17 августа – выступление Русского Имперского Балета и юных участников Академии балета под руководством Гедиминаса Таранды, 24 августа – фортепианный концерт студентов музыкальной академии им. Гнесиных и Московской консерватории, 14 сентября – гала-концерт участников Фестиваля вместе с детскими творческими коллективами на главной площади Тарусы.

Новости по тегу
калужская область
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
Лента комментариев
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Рестораны в России стали появляться в XIX веке, и одним из первых в нашем городе стал ресторан «Киев», что на Никитской улице (Ленина, 119),  в гостинице одноименного названия. Появилась она в тридцатых годах позапрошлого века.

...
Общество
26 июля в Калуге жаловались на торговцев алкоголем
11:55 сегодня
3 4889
mrTJohn

Вот тебе раз. Не буду начинать спортом заниматься. 🤒

...
Происшествия
Велосипедист погиб в центре Калуги
10:32 сегодня
1 1600
Александр Щербаков

А когда в Калуге что-то будут делать с опережением сроков?

...
Недвижимость и ЖКХ
Калужские строители с опережением графика ремонтируют кровлю школы в Первомайске
10:17 сегодня
1 267
best85

О этом устали все говорить! Давно пора отменить мораторий!

...
Криминал
В Калужской области убийцу 21-летней девушки приговорили к пожизненному сроку
08:53 сегодня
2 1492
DEN-SERVIS ♥♣♥♣♥

заберите губера нашего в Джизак !

...
Экономика и бизнес
Владислав Шапша встретился с делегацией Узбекистана
21:10 25.07
1 577
ILR

Это такой БКАД от Арен и руководителей города, которые не контролировали работы тогда, а скорее всего закрывали глаза при проведении тех работ. Ведь началось всё разваливаться меньше чем через год после громких отчётов. И даже типа "божились", что подрядчика заставят переделывать - искать лень, но даже тут вроде была заметка про это.

...
Авто и транспорт
Траншея образовалась на улице Московской в Калуге
18:49 25.07
1 1288
нико

По Анненкам тоже иногда проезжают с сильным ревом моторов.И вообще не встречал водятлов на мотоциклах, соблюдающих скоростной режим.

...
Авто и транспорт
Дети на питбайках кошмарят калужских водителей
17:37 25.07
5 1919
Геннадий Иванов

Да по дорогам еще пол беды, на правом по дворам летают и день и ночь и ни отдыха, не пройти безопасно... ГИБДД вобще бездействует!!!

...
Авто и транспорт
Дети на питбайках кошмарят калужских водителей
15:20 25.07
5 1919
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Кибермошенники похитили 15,8 млрд рублей у россиян в 2023 году, подсчитали в ЦБ. Злоумышленникам удалось провести 1,17 млн успешных операций, что на 33% больше, чем в 2022 году. При этом банки в 2023 году смогли отразить 34,8 млн попыток похитить деньги у граждан. Самым популярным платежным инструментом у мошенников остались банковские карты, через них было похищено 7,12 млрд рублей.

...
Криминал
Двое жителей Калуги перевели мошенникам 4,5 миллиона рублей
13:43 25.07
1 936
colorkaluga

Верните "вышку" !

...
Криминал
В Калужской области убийцу 21-летней девушки приговорили к пожизненному сроку
13:31 25.07
2 1492
Афиша
Стендап, концерты и интерактивное сказочное представление: куда сходить калужанам в ближайшие дни
Новости компаний
eyJpdiI6InNpakdvSjVMTVJGOThDcWNadnRsamc9PSIsInZhbHVlIjoiOWtwcUw3eVpjZEpOaGQxZUltaDJQL3ZMWlVxV1NnSEI5OTlwUm9UaW5TUlBQS2J5OVJUWHN0bExiUVFRbSs4c0lqTUhFR2N5dXhpQlUyN0NWYjByVEJRakp3YlJjWXMweGcwckpTNzdYSmtCcDQ0aXNIRFhrM2NraThNWk1EemJBL1p6cTBjajN4TXc0dFVzVUI1a0Fwam8zNzBEZHBYa3pUczVNOHlOdEtBTkVLTmpic0hoYnJJZEdFWGRTM2lmaUk3MC9WVHVjK0djZWVrZ0ZDY0oxd3VycEhKRHQzczk3Q0RxZEluZ1ErL1BZbURheDd1NmV4Mk1TY1NGUXFwaml4MldWOXNEMUxRUldCei8wdnNNdDUwOWVZV2VWbDR1ZW02SWpVcGlKOHdLazF0TnU3ODFNOTFrT1gwNnBHWGE4Y0J1RFZtZUhud0pKOU5IV1FYK2NhSkVkMmpPdHZINGhTamhzR0hMd0hLdC9xR2FkdTVxWGZKbFpiVTBlNzUzdFRxTG0vT25ScUNqWXlIajlEdTdJODRjZEJCV3FCZUx0bzZwU1NvV3U4V05HR2o5emVFYXg2TFc1dEVRT3RaeFhaRUdYdUd6VXFzR3VacElHTXpUR2NvNS90SDlPK1pSZXhoekwyNTFLOUFJQUtheWdPU2hkVEh4eTl4UlNaM28xemdGM25Xek9PN3c2V1R1NVFjZU5XalVQR2Z2QXlFZ3JaQ3NoQXFwMlBZUWViSEttanBJOXptRmE0WXF2VFdVcDB5MXFjZlhYU3VSZEhYc1NuTjVNQTVmUjNoVXlSZlU0RUtTQmhPQk1UTlgzOTZ2Wk0yc21UQ2JMNlJIS2J3ViIsIm1hYyI6ImZkMDkwYTI0MTg5Zjg5YzY2NDZiNTgwYWJhNTc0OTE3MjViZTM5MmU5OWQ1Nzg1M2U3NmE4Yjc0YTFlOTc5MjEiLCJ0YWciOiIifQ==
eyJpdiI6ImpSZUdFemlGbjFoL3NyQldzMEdoWkE9PSIsInZhbHVlIjoiNUlkbnpBMEtqNHJON1ZsM2dBeGNwbkFxNlY1TDJXN2p2ZG54dU15UEZUU1djSUJGRUNERUhTTnZERVZFTzhRSW0zejR4OFcwbXd1Y0tQbzJUTjF0SnNoa0lpbU9QbW9YNFZqT0ptaHEvQWxLOGlOb1Q5L2g4LytvVnJ5c1ptQlVrWHllM0Qyc0dxOUd2QUlnd2RXYU9HdFRzUlRjLzNKYzZuc3ovWDdUNFZJaWFESXUxS2FNZHhqV25QeDBYNHZIMDB5Mlc5QTRTMllURlZRSmJ0aW5PN3RvOVBEN2hvV2paSEZJMG1lb3cyRDJTMlpEVkMrMXFiS1BoWDB0MTlPZXlDUHJ1M0VGZmwvZkh1NWJPeVlpRm90OWRaMG5YS09Ld3ZOcFg1TmJtVjkvRHlKdGY4SGcvKzF0RXhyQVFvb0NvRUc4VjRENStvZkprbTJ0RzVJei93ZmtMbFhLSjNDRzc3WFBrazZIVURNOVRxd1JaZlRrRk9PdmZYZWR6cXpYUFp2SlFWVCtHaTA5dnBwdHFzZnBhUHViQVRoczZKYXhmUGFOM0hkaEsvcjArZzN0L0lYZjNrN3crRkQwZGl4SiIsIm1hYyI6ImExZDMxZGJkNjc4YTc1N2Q3OTdhNmE5OTVjY2U3YjlkODI2Nzc5MmI0Y2VlZTVmNDVmODJkNDM5NjdiMjk1MGIiLCJ0YWciOiIifQ==
18+