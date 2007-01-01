Какие фильмы и сериалы калужане смотрели чаще всего в первой половине 2024 года
Как отмечается в исследовании, за последний год калужские киноманы стали значительно чаще смотреть фильмы и сериалы: время просмотра контента в регионе увеличилось на треть за январь-июнь этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – январем-июнем 2023 года. Аналитики связывают рост смотрения контента в прошедшем полугодии с ростом количества ожидаемых фильмов и сериалов, которые вышли в онлайн-кинотеатрах за последние месяцы.
Самые востребованные жанры у жителей Калужской области – мелодрамы, комедии и душещипательные драмы. Примечательно, что предпочтения калужан разнятся со вкусами других регионов страны – так, в Воронеже и Белгороде зрители больше всего смотрят страшные истории и триллеры, в соседнем Владимире - детективы , в Рязани - комедии.
В топ-5 по просмотрам у жителей Калужской области вошли следующие проекты:
1. «Мастер и Маргарита» (Россия, 18+) — экранизация одноименного романа Михаила Булгакова с Евгением Цыгановым и Юлией Снигирь
2. «Обоюдное согласие» (Россия, 18+) — новый сезон детективного сериала режиссера Валерии Гай Германики с Глафирой Тархановой, Дианой Арбениной и Иланой Дылдиной
3. «Вернуть любой ценой» (Россия, 18+) — мелодрама о любви и сохранении человечности в нечеловеческих условиях с Сергеем Пускепалисом, Юлией Александровой, и Антоном Батыревым
4. Комедия «Теща» (Россия, 16+) с Ларисой Гузеевой и Гариком Харламовым
5. «Клиника счастья. Реалити» (Россия, 18+) — первое в России реалити-шоу с ведущей Авророй, которое расширяет границы популярного сериала с Дарьей Мороз и переносит в реальную жизнь работу «Клиники счастья»
В исследовании киносмотрения также отмечается, что одними из самых просматриваемых проектов в онлайн-кинотеатре в целом среди россиян стали следующие сериалы: «Успешный», «Вернуть любой ценой», «Черное солнце», «Курьеры», «Обоюдное согласие» и «Дядя Леша», а также первое в России реалити по сериалу из линейки KION Originals «Клиника счастья. Реалити». В целом россияне стали чаще смотреть фильмы и сериалы отечественного производства – по итогам первого квартала 2024 года смотрящие оригинальный контент онлайн-кинотеатра зрители выросли на более чем 55%.
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