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Культура

Какие фильмы и сериалы калужане смотрели чаще всего в первой половине 2024 года

Аналитики онлайн-кинотеатра KION от экосистемы МТС проанализировали интересы жителей Калуги и области в первом полугодии 2024 года и рассказали, какие фильмы и сериалы оказались самыми популярными. 
Дмитрий Ивьев
10:00 сегодня
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Как отмечается в исследовании, за последний год калужские киноманы стали значительно чаще смотреть фильмы и сериалы: время просмотра контента в регионе увеличилось на треть за январь-июнь этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – январем-июнем 2023 года. Аналитики связывают рост смотрения контента в прошедшем полугодии с ростом количества ожидаемых фильмов и сериалов, которые вышли в онлайн-кинотеатрах за последние месяцы. 

Самые востребованные жанры у жителей Калужской области – мелодрамы, комедии и душещипательные драмы. Примечательно, что предпочтения калужан разнятся со вкусами других регионов страны – так, в Воронеже и Белгороде зрители больше всего смотрят страшные истории и  триллеры,  в соседнем Владимире - детективы , в Рязани -  комедии.

В топ-5 по просмотрам у жителей Калужской области вошли следующие проекты:

1. «Мастер и Маргарита» (Россия, 18+) — экранизация одноименного романа Михаила Булгакова с Евгением Цыгановым и Юлией Снигирь

2. «Обоюдное согласие» (Россия, 18+) — новый сезон детективного сериала режиссера Валерии Гай Германики с Глафирой Тархановой, Дианой Арбениной и Иланой Дылдиной

3. «Вернуть любой ценой» (Россия, 18+) — мелодрама о любви и сохранении человечности в нечеловеческих условиях  с Сергеем Пускепалисом, Юлией Александровой, и Антоном Батыревым

4. Комедия «Теща» (Россия, 16+) с Ларисой Гузеевой и Гариком Харламовым

5. «Клиника счастья. Реалити» (Россия, 18+) — первое в России реалити-шоу с ведущей Авророй, которое расширяет границы популярного сериала с Дарьей Мороз и переносит в реальную жизнь работу «Клиники счастья»

 

В исследовании киносмотрения также отмечается, что одними из самых просматриваемых проектов в онлайн-кинотеатре в целом среди россиян стали следующие сериалы: «Успешный», «Вернуть любой ценой», «Черное солнце», «Курьеры», «Обоюдное согласие» и «Дядя Леша», а также первое в России реалити по сериалу из линейки KION Originals «Клиника счастья. Реалити». В целом россияне стали чаще смотреть фильмы и сериалы отечественного производства – по итогам первого квартала 2024 года смотрящие оригинальный контент онлайн-кинотеатра зрители выросли на более чем 55%.

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Лента комментариев
Геннадий Иванов

Да по дорогам еще пол беды, на правом по дворам летают и день и ночь и ни отдыха, не пройти безопасно... ГИБДД вобще бездействует!!!

...
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Дети на питбайках кошмарят калужских водителей
15:20 25.07
4 1820
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Кибермошенники похитили 15,8 млрд рублей у россиян в 2023 году, подсчитали в ЦБ. Злоумышленникам удалось провести 1,17 млн успешных операций, что на 33% больше, чем в 2022 году. При этом банки в 2023 году смогли отразить 34,8 млн попыток похитить деньги у граждан. Самым популярным платежным инструментом у мошенников остались банковские карты, через них было похищено 7,12 млрд рублей.

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Двое жителей Калуги перевели мошенникам 4,5 миллиона рублей
13:43 25.07
1 894
colorkaluga

Верните "вышку" !

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13:31 25.07
1 1411
mik27

Калужские бездельники.

...
Авто и транспорт
Дети на питбайках кошмарят калужских водителей
12:14 25.07
4 1820
Василёк

что-то по видео не понятно кого и как они кошмарят. ну едут и едут. велосипеды тоже для дорог общего пользования не предназначены, как и самокаты. Но городские чиновники и не думают учитывать потребности этой категории граждан и развивать инфраструктуру. А дпс вообще без разницы - у них другой бизнес.

...
Авто и транспорт
Дети на питбайках кошмарят калужских водителей
12:03 25.07
4 1820
Василёк

закончил читать на "предпринимались последние 20 с лишним лет, и только Шапше с Денисовым это удалось" - это серьезно ??? сколько срывов сроков и прочих косяков там уже случилось ? Это удача ? А чудо склон музея космонавтики - это тоже удача ? А набережная оки ? А тротуары на улицы Волкова ? Это все достижения ? Как и несколько лет ремонтирующаяся Огарева, которую тоже записали в "итоги" ?

...
Общество
Стройка века: когда по Синим мостам пустят общественный транспорт?
11:59 25.07
1 6115
Василёк

предупредили и попросили не дышать ?

...
Общество
Калужан предупредили о грязном воздухе
11:53 25.07
1 2052
Н.Влюбчивый

Только конфискация имущества и штрафы могут остановить беспредел безголовых родителей.

...
Авто и транспорт
Дети на питбайках кошмарят калужских водителей
11:25 25.07
4 1820
Jack L

Барнаул - это Алтайский край, а республика Алтай это рядом, но все же другое и столица там Горно-Алтайск.

...
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Калужане сделали обзор стадиона на Алтае
10:43 25.07
2 830
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Пётр Романович Никитин — архитектор, сын художника Романа Никитина, создал генеральные планы, проекты улиц и домов, путевых дворцов в городах Тверь, Калуга, Торжок, Медное, Боровск, Козельск, Малоярославец.

...
Общество
25 июля Калужскую область наградили орденом Ленина
10:37 25.07
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Стендап, концерты и интерактивное сказочное представление: куда сходить калужанам в ближайшие дни
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