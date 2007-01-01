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Культура

25 июля начнется заявочная кампания грантового конкурса культурных инициатив

Президентский фонд культурных инициатив будет проводить ее до 10 сентября, рассказали в правительстве Калужской области.
Дмитрий Ивьев
13:05 сегодня
0 202
Читайте KP40.RU:

Проекты на основные конкурсы принимаются по девяти тематическим направлениям.

Заявки можно оставлять на специальном сайте фондкультурныхинициатив.рф.

Победители станут известны в декабре.

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Лента комментариев
maks17

Вся улица Мичурина такая же, еще даже хуже

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Василёк

какая чудесная архитектура ! Тоже комовский проект ?

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неужели только там ? 😮

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sozimov2016

Когда смотрю на вывески арендаторов мелких магазинчиков, то понимаю что у людей с таким представлением о дизайне вывесок я мебель заказывать не хочу. Все вывески выглядят клочками разных цветов, шрифтов, размеров. Кошмар дизайнера. А это главная площадь города между прочим.

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Василёк

а что если нет ? денисов с шапшой будет сам доделывать, а потом в отставку уйдет ?

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23:30 22.07
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Н.Влюбчивый

Денисов недавно вспоминал, что ему не хватает 50 миллионов для выпиливания уничтоженных деревьев в города. Вот он источник озеленения. Всем причастным к воровству двуручную пилу в руки и пускай отрабатывают украденное.

...
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21:40 22.07
1 1598
VGA

Развели обсуждение, а в статье всего лишь выбросили уточнение: первым русским правителем из династии Романовых

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19:34 22.07
5 5139
ILR

Сегодня увидел такое - при открытии "новости" на главной странице и при переходе на вторую страницу (может это происходит и на первой странице - не знаю, не проверял) открывая новость из так сказать подрубрики "Обнинск", в данном случае про видео про аварию с женщиной - нужно производить авторизацию заново. Открываешь соседнюю новость - там всё нормально и авторизация не нужна.

...
Общество
Калужский портал KP40 полностью обновился впервые за 10 лет
19:06 22.07
35 11010
ILR

Дмитрий Ивьев Вы не по разным (извините помоечным) телеграм-каналам ходите, а лучше спросите про это, у официального лица целого руководителя области.

...
Экономика и бизнес
Появилась новая информация о перезапуске бывшего завода «Фольксваген» в Калуге
18:46 22.07
2 8179
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Разгар лета, или Что посетить калужанам в ближайшие дни
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