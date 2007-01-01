25 июля начнется заявочная кампания грантового конкурса культурных инициатив
Президентский фонд культурных инициатив будет проводить ее до 10 сентября, рассказали в правительстве Калужской области.
Проекты на основные конкурсы принимаются по девяти тематическим направлениям.
Заявки можно оставлять на специальном сайте фондкультурныхинициатив.рф.
Победители станут известны в декабре.
Лента комментариев
ILR
Сегодня увидел такое - при открытии "новости" на главной странице и при переходе на вторую страницу (может это происходит и на первой странице - не знаю, не проверял) открывая новость из так сказать подрубрики "Обнинск", в данном случае про видео про аварию с женщиной - нужно производить авторизацию заново. Открываешь соседнюю новость - там всё нормально и авторизация не нужна....
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