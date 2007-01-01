211 Фото из архива.

В Калуге пройдет девятый фестиваль «Старейшие театры России»

Дмитрий Ивьев

Он состоится с 13 по 22 сентября и будет посвящен 225-летию Пушкина, сообщили в понедельник в драмтеатре.

Дмитрий Ивьев 211 Фото из архива. Читайте KP40.RU: