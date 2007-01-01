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Главная Новости Культура В Калуге пройдет девятый фестиваль «Старейшие театры России»
Культура

В Калуге пройдет девятый фестиваль «Старейшие театры России»

Он состоится с 13 по 22 сентября и будет посвящен 225-летию Пушкина, сообщили в понедельник в драмтеатре.
Дмитрий Ивьев
16:13 сегодня
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Фото из архива.
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Сейчас организаторы принимают заявки.

Список участников должен стать известен в августе.

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Лента комментариев
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

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нужно больше светофоров😡

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Ну с Грозным там еще можно попробовать приплести тему, что он Рюрикович, то есть варяжского роду. Но вот Годунова почему лишили тогда звания первого русского царя, непонятно.

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Иван Васильевич был венчан на царство 16 января 1547 года в возрасте 16 лет. Впервые в истории на русском престоле оказался правитель, принявший титул царя, а не только великого князя.

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Ничего это не изменит. Автобус должен остановиться на "своей" остановке, а для этого проехать по средней полосе мимо стоящего транспорта.

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Они только нормальные здоровые деревья могут пилить.

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