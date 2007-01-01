Жителям Калужской области рассказали о важнейших вехах родного края

Областной филиал Российского общества «Знание» принял участие в праздновании юбилея Калужской области.

10 тематических лекториев проведено 4 и 5 июля в Малоярославце, Мещовске, Мосальске, селах Хвастовичи, Износки и Барятино, поселках Юбилейный и Думиничи.

Участниками встреч стали ученики местных школ, молодежный актив, специалисты различных отраслей, муниципальные служащие – все, кто увлечен историей родного края.

Основная тема просветительских встреч – история региона. Слушатели в Малоярославце, Мещовске, Мосальске, селах Хвастовичи, Износки и Барятино, поселках Юбилейный и Думиничи смогли больше узнать о важных вехах родного края.

Так например в Бетлице слушателям рассказали о стоянии на Угре – событии, с которого началось становление российского суверенитета. А в областном центре жители и гости города вместе с участницей регионального этапа проекта «Лига Экскурсоводов» Верой Соколовой прогулялись по улицам, и узнали их секреты.