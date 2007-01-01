Жителям Калужской области рассказали о важнейших вехах родного края
10 тематических лекториев проведено 4 и 5 июля в Малоярославце, Мещовске, Мосальске, селах Хвастовичи, Износки и Барятино, поселках Юбилейный и Думиничи.
Участниками встреч стали ученики местных школ, молодежный актив, специалисты различных отраслей, муниципальные служащие – все, кто увлечен историей родного края.
Основная тема просветительских встреч – история региона. Слушатели в Малоярославце, Мещовске, Мосальске, селах Хвастовичи, Износки и Барятино, поселках Юбилейный и Думиничи смогли больше узнать о важных вехах родного края.
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