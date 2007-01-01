Калужанам впервые покажут рукопись маршала Жукова
Как пояснили в Музее Победы, задача организаторов – познакомить посетителей с основными этапами наступательной операции летом 1944 года, а также отметить роль Георгия Жукова в освобождении Белоруссии.
В экспозицию войдут также экспонаты из фондов музея, в частности образцы формы, экипировки и вооружения, а также уникальные фотоматериалы, посвященные Белорусской наступательной операции «Багратион».
Торжественное открытие посетят представители районного руководства, деятели культуры, школьники и многие другие. Начало церемонии - 10 июля в 12.00.
Если речь о той части склона, где расположена лестница от главного входа старого музея вниз на склон, то наклоненные деревья и трещина на обочине дороги там давно, со времен первых оползней. Но там уже не территория музея, поэтому на тот участок склона пока забили. Когда доползет до будки КПП второй очереди музея, тогда зашевелятся ))...
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