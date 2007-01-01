Калужанам впервые покажут рукопись маршала Жукова

Рукопись станет одним из центральных экспонатов выставки «На главном направлении», приуроченной к 80-летию освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков, в филиале Музея Победы в Жукове.

Как пояснили в Музее Победы, задача организаторов – познакомить посетителей с основными этапами наступательной операции летом 1944 года, а также отметить роль Георгия Жукова в освобождении Белоруссии.

В экспозицию войдут также экспонаты из фондов музея, в частности образцы формы, экипировки и вооружения, а также уникальные фотоматериалы, посвященные Белорусской наступательной операции «Багратион».

Торжественное открытие посетят представители районного руководства, деятели культуры, школьники и многие другие. Начало церемонии - 10 июля в 12.00.