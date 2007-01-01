В Калужской области отключат ряд радио- и телеканалов
Сегодня, 8 июля областном ОРТПЦ объяснили причину отключения: это плановая покраска телевышки.
Изначально работы запланированы на 10-12 июля.
Однако в случае дождей возможно перенесение сроков работ и времени их проведения - с 10.30 до 17.00.
Уже определен перечень отключаемых каналов и технических средств:
- РТРС 1 - 46 ТВК;
- РТРC 2 - 44 ТВК;
- «Маяк» - 98,7 МГц;
- «Радио России» - 104,3 МГц;
- «Вести FM» - 107,1 МГц.
Также временное отключение может коснуться и других каналов:
- «Монте Карло» - 96,7 МГц;
- «Серебряная ладья Калуга» - 106,6 МГц;
- «Ника ТВ» - 21 ТВК;
- «Европа плюс» - 102,6 МГц;
- «Дорожное Радио» - 101,6 МГц;
- «Радио 40» - 105,1 МГц;
- «Ника FM» - 103,1 МГц;
- «Авторадио» - 101,1 МГц;
- «Серебряный дождь» - 106,1 МГц;
- «Love Radio» - 100,6 МГц;
- «Новое радио» - 107,6 МГц;
- «Радио Русский Хит» - 98,3 МГц;
- «Радио Рекорд» - 96,3 МГц;
- «Ретро FM Калуга» - 93,9 МГц;
- «Радио "Комсомольская правда"» - 93,1 МГц;
- «Маруся ФМ» - 104,7 МГц.
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