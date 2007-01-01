Григорий Лепс посетил Оптину пустынь

Об этом он сообщил вчера, 7 июля, в своём телеграм-канале

- У Батюшки Илия! За Благословением (которое получили) СПАСИ ГОСПОДИ!!! - так лаконично музыкант рассказал о своей поездке.

Известно, что Лепс является глубоко верующим человеком. Посещение храмов, святых мест происходят регулярно.

Кроме того, в доме у него хранится большая коллекция икон, в том числе весь редких и дорогостоящих. Несколько лет назад Лепс впервые показал их широкой публике, предоставив 200 икон для выставки в Государственном историческом музее.