Григорий Лепс посетил Оптину пустынь
- У Батюшки Илия! За Благословением (которое получили) СПАСИ ГОСПОДИ!!! - так лаконично музыкант рассказал о своей поездке.
Известно, что Лепс является глубоко верующим человеком. Посещение храмов, святых мест происходят регулярно.
Кроме того, в доме у него хранится большая коллекция икон, в том числе весь редких и дорогостоящих. Несколько лет назад Лепс впервые показал их широкой публике, предоставив 200 икон для выставки в Государственном историческом музее.
Если речь о той части склона, где расположена лестница от главного входа старого музея вниз на склон, то наклоненные деревья и трещина на обочине дороги там давно, со времен первых оползней. Но там уже не территория музея, поэтому на тот участок склона пока забили. Когда доползет до будки КПП второй очереди музея, тогда зашевелятся ))...
В октябре 2022 года в Патриаршем дворце Московского Кремля проходила выставка, посвященная жизни и деятельности Георгия Чичерина, первого наркома по иностранным делам Советского Союза. Подборка артефактов и цитат наркома представила его человеком артистичным, не чуждым иронии и гедонизма, каким он и был на самом деле....