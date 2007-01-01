Дмитрий Певцов даст концерт в честь 80-летия Калужской области

Министерство культуры и туризма Калужской области пригласило калужан на Старый торг.

В ближайшую пятницу, 5 июля, Калужская область отметит 80-летний юбилей.

В связи с этим в 19.00 на территории концертной площадки «Гостиный двор» пройдет торжественное мероприятие и состоится праздничный концерт, в котором примут участие различные областные коллективы.

А кульминацией программы станет выступление народного артиста России Дмитрия Певцова и группы «ПЕВЦОВЪ-ОРКЕСТР». Они выступят перед калужанами с концертной программой «Вера. Семья. Отечество».

Вход – свободный. Но, как показывает практика, многим придется постоять, так как сидячих мест на таких мероприятиях хватает не всем.