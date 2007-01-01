Дмитрий Певцов даст концерт в честь 80-летия Калужской области
В ближайшую пятницу, 5 июля, Калужская область отметит 80-летний юбилей.
В связи с этим в 19.00 на территории концертной площадки «Гостиный двор» пройдет торжественное мероприятие и состоится праздничный концерт, в котором примут участие различные областные коллективы.
А кульминацией программы станет выступление народного артиста России Дмитрия Певцова и группы «ПЕВЦОВЪ-ОРКЕСТР». Они выступят перед калужанами с концертной программой «Вера. Семья. Отечество».
Вход – свободный. Но, как показывает практика, многим придется постоять, так как сидячих мест на таких мероприятиях хватает не всем.
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