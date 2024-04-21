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В Калужской области усадьбу, где бывал Пушкин, ещё несколько лет будет охранять памятник с отбитым носом

Опубликовано: 21.04.2024 10:12 0 161
В Калужской области усадьбу, где бывал Пушкин, ещё несколько лет будет охранять памятник с отбитым носом

Проект реставрации усадьбы Мансурово в деревне Дубровка Малоярославецкого района будет готов лишь к концу 2026 года.

О судьбе памятника истории и культуры федерального значения в субботу, 20 апреля поинтересовалась жительница области Наталья Лексунина.

Вопрос о начале реставрации она написала на странице губернатора Калужской области.

На странице Владислава Шапши Наталья Лексунина поместила жутковатое фото сегодняшнего состояния исторической усадьбы.

В управлении по охране культурного наследия Калужской области ответили, что ситуация под контролем.

- Усадьба Дубровка находится в собственности музея-заповедника Ясная Поляна, - пояснили представители Управления. - Именно собственник обязан поддерживать памятник в надлежащем техническом состоянии. До конца 2026 года, правообладатель обязан разработать проект реставрации усадебного комплекса.

Судя по архивным источникам, в 1901 году эту усадьбу купил сын Льва Толстого – Илья у местных купцов. В советское время в Мансурово располагались и дом отдыха, и школа-интернат для детей испанских коммунистов, и пионерлагерь. В начале 90-х годов здесь разместилась спецшкола-интернат.

Частью музея-усадьбы «Ясная Поляна» Мансурово стала в 2008 году.

Опубликовано: 21.04.2024 10:12 0 161
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