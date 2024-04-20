Выставка «Россия – Китай. Без перевода» открылась в Калуге

Свои работы в музее изобразительных искусств представила заслуженный художник России Наталия Овсиенко.

- Две великие страны. Каждая – со своей самобытной культурой, богатой историей и красотой природы, - прокомментировал событие губернатор Калужской области Владислав Шапша. - Два великих народа. Которые стремятся не только к сотрудничеству в экономике. Но и лучше понять друг друга. Такие выставки помогают нам в этом.

Выставка будет работать до 26 мая.