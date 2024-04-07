У нового здания калужского ТЮЗа появился золотой портал, об этом в субботу сообщил главный архитектор Калуги Алексей Комов.

- Закончен монтаж центрального золоченого портала входа в "театральный храм", важнейшая доминанта здания, раскрытая в одноимённый парк, - отметил архитектор. - Конструкция железобетонной большепролëтной балки над самим порталом уже отлита. Осталось снять опалубку и смонтировать светлую облицовку, как на основном фасаде.

Ранее мы писали, что новое здание ТЮЗа должны были построить к 1 апреля.