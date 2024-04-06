В Тарусе закрыли на ремонт картинную галерею

На днях она перестала принимать посетителей.

Контракт с подрядчиком заключен до 31 июля, но, вероятно, работы будут выполнены быстрее.

Тарусская картинная галерея основана в 1963 году. В 1968 году она вошла в состав Калужского музея изобразительных искусств.