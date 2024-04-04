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Калужские школьники смогут пройти предварительный отбор в ГИТИС

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 04.04.2024 16:02 0 360
Калужские школьники смогут пройти предварительный отбор в ГИТИС

Мастер-класс и предварительные консультации для абитуриентов из Калужской области в апреле проведут МТС совместно с Российским институтом театрального искусства – ГИТИС. Он состоится в рамках федерального образовательного проекта «Поколение М». Кастинг пройдет 22 и 23 апреля в онлайн формате на цифровой платформе МТС Линк. Кандидаты, прошедшие испытание, могут быть рекомендованы для поступления в ГИТИС.

Отборочные мероприятия одного из крупнейших вузов Европы проведет профессор, старший преподаватель кафедры мастерства актёра Ольга Якушкина.

Участниками отбора в регионе могут стать воспитанники и выпускники музыкальных школ, театральных кружков и студий, учащиеся профильных учебных заведений Калужской области и других регионов Центрального федерального округа. Ребятам, планирующим участие в прослушиваниях, необходимо подготовить выступление – прочитать стихотворение, прозаический отрывок, басню. Кроме того, у абитуриентов проверяют музыкальность, чувство ритма и пластичность. Некоторых участников могут попросить исполнить какую-либо песню или танец. На выступление каждого абитуриента отводится до 10 минут.

Для участия калужским школьникам и выпускникам профильных учебных заведений необходимо пройти регистрацию. Участие бесплатное.

- Участником онлайн-консультаций в ГИТИС смогут стать все желающие молодые люди, вне зависимости от места проживания – Калуга, Обнинск, Людиново или отдаленных сел и деревень, — прокомментировала директор МТС в Калужской области Александра Хахинова. — Калужская земля богата на таланты, и в этом году у начинающих актеров есть уникальная возможность поучаствовать в региональном отборе и получить обратную связь от педагога высокого класса, не выезжая из региона. Уверена, что мероприятие откроет много талантов калужских ребят, поможет раскрыть их творческий потенциал, а кому-то стать на путь к исполнению самой заветной мечты. 

- Для ГИТИСа очень важно отобрать самых талантливых ребят со всей страны, но далеко не все абитуриенты могут себе позволить приехать на очные туры в Москву, и здесь помощь цифровой платформы становится неоценимой, потому что компания помогает нам приехать в самые разные концы России, чтобы ребятам было удобнее в своих родных городах показаться мастерам вуза, — отметил ректор Григорий Заславский. - Далеко не все становятся нашими студентами, но среди наших студентов уже есть те, кто поступили, пройдя первый тур региональных прослушиваний ГИТИСа и МТС.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 04.04.2024 16:02 0 360
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