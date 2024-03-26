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В калужском театре исключили из репертуара спектакли «Шоу для настоящих леди» и «Примадонны, или Шоу продолжается»

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 26.03.2024 10:59 1 648
В калужском театре исключили из репертуара спектакли «Шоу для настоящих леди» и «Примадонны, или Шоу продолжается»

На прошлой неделе такие слухи появились в соцсетях, а 25 марта информацию подтвердил министр культуры и туризма Калужской области Павел Суслов. По его словам, решение принял художественный совет театра.

- Это его исключительное право определять, какие спектакли будут идти на сцене одного из старейших театров России, а какие нет. Я полностью поддерживаю это решение, - заявил министр.

Он также рассказал, что решение убрать спектакли поддержала коллегия министерства культуры и туризма.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 26.03.2024 10:59 1 648
Тэги: культура театр
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