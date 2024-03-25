В Калуге отменили праздничную постановку на День театра

Это связано с терактом в «Крокус Сити Холе», сообщили в понедельник в драматическом театре.

Праздник отмечается ежегодно 27 марта. В этом году на калужской сцене собирались показать представление «День театра с Ханумой».

Вместо этого пришедшие в среду зрители смогут увидеть премьерный спектакль «Старший сын».