Калужский драмтеатр отменил все спектакли 23-24 марта

Это связано с трагедией в «Крокус Сити Холле».

На 23 марта был запланирован показ «На всякого мудреца довольно простоты», на 24 марта - «Восемь любящих женщин», «Низкий поклон».

Зрители могут вернуть деньги за билеты.

Экскурсии в театре, запланированные на эти выходные, переносятся на 30 и 31 марта.

Ранее все мероприятия отменили Дом музыки, филармония и Дворец спорта. Матч футбольной «Калуги» пройдет в субботу без зрителей.