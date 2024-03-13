Калужанка Карина Мостовая принимает участие во всероссийском конкурсе «Звезда - 2024»

Он стартует 6 апреля в эфире канала «Звезда», рассказали в пресс-службе правительства.

Калужскую область в этом году на проекте представляет Карина Орлова, которая выступает под псевдонимом Карина Мостовая.

На сайте проекта будет проводится голосование.

Карине Орловой 27 лет. Она родилась в семье композитора и актрисы. Росла за кулисами Калужского драматического театра, с семи лет была занята в спектаклях «Завтра была война» и «Чума на оба ваши дома». Выпускница Актерского факультета ИСИ и факультета эстрады ГИТИС. Занята в спектаклях Центра драматургии и режиссуры г. Москва «А зори здесь тихие» и «Скоморох Памфалон». Играет в московском РЭП-ТЕАТРЕ в спектаклях «Преступление и наказание» и «Идиот».