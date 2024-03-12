Калужская область получила поддержку Совета Федерации на строительство Центра культурного развития в Балабаново

Об этом в ходе своего отчета за 2023 год во вторник, 12 марта, сообщил губернатор Владислав Шапша.

Также на федеральном уровне поддержали реконструкцию кинотеатра «Центральный» в Калуге.

- Завершится строительство Театра юного зрителя. Реконструкция Дома гражданского губернатора - в нём откроется культурно-просветительский центр Государственного Эрмитажа, - рассказал также о планах на 2024 год Шапша.