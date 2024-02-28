Министр культуры оценила ремонт Дома Щепочкина в Полотняном Заводе

- Уникальный объект культурного наследия, - заявила побывавшая в Калужской области 27 февраля Ольга Любимова. - Сердце радуется. Сколько сил, души было вложено, чтобы это место вновь стало таким прекрасным и интересным.

Губернатор Владислав Шапша сообщил, что в Дом Щепочкина организуют школьные экскурсии.

Территорию вокруг здания приведут в порядок после наступления теплой погоды.

25 мая в Полотняном Заводе пройдет праздник в честь 225-летия Пушкина.