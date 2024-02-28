Первой постановкой калужского ТЮЗа в новом здание станет «Сказка о царе Салтане»

Об этом во вторник, 27 февраля, сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша.

Напомним, в этот день в Калуге побывала министр культуры России Ольга Любимова.

- Главное, чтобы все было сделано в срок, - заявил Шапша. - Открытия ТЮЗа ждут и артисты, и маленькие зрители.

Ранее сообщалось, что новое здание театра может открыться 1 апреля.