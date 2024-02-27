В Калуге подозреваемый в убийстве 21-летнего мужчины останется под стражей

Прокуратура поддержит соответствующее ходатайство, сообщили 27 февраля в ведомстве.

Напомним, тело 21-летнего мужчины нашли на улице Труда в ночь на 24 февраля.

По предварительным данным, его до смерти избил 39-летний калужанин. Перед этим они вместе выпивали.

Ведется расследование уголовного дела.