Калужский театр внезапно заменил спектакль, зрители пишут гневные комментарии

28 февраля вместо «Шоу для настоящих леди» покажут «Золотого теленка».

В драмтеатре вечером в среду заявили, что замена произошла по просьбе регионального министерства труда и социальной защиты. При этом уточняется, что спектакль будет проведен для участников и семей участников СВО.

После появления этой публикации на странице театра зрители оставили уже несколько десятков комментариев. В основном – это гневные сообщения тех, кто собирался посмотреть «Шоу для настоящих леди».

- Я покупала билет только на Шоу! Это что за сюрпризы? Если бы я хотела на теленка, я бы и купила на него! – рассказала Ирина. - Я ждала 2 месяца этот спектакль! У меня куча проблем приехать чтобы, я из Сосенского!

- Зачем заменять вообще? Телёнок есть в репертуаре. Можно прийти на этот спектакль без каких-либо замен, - уверена Антонина.

- А смысл теперь приобретать билеты на какой-то спектакль, если его по чьей-то прихоти могут заменить на другой? – задается вопросом Мария. - К сожалению, это происходит всё чаще и чаще. За последний календарный месяц 3 замены. И вправду получается… мы Вас не любим, и мы Вас не ждём…

В минтруда, на которое ссылается театр, пока никак не комментировали ситуацию.