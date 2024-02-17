В Обнинске начался международный православный Сретенский кинофестиваль «Встреча»

Его тема – «Вера. Семья. Отечество», сообщил министр культуры и туризма Калужской области Павел Суслов.

Заявки на участие подали 200 представителей из России, Беларуси, Сербии, Узбекистана, Казахстана, Японии, Китая и Ирана. В результате в конкурсную программу отобрали 64 фильма.

В рамках фестиваля фильмы будут показывать в кинотеатре «Плаза кино», а также на сайте кинофестиваля.