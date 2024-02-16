В Калуге весной откроют новый Театр юного зрителя

Об этом 15 февраля по итогам коллегии министерства культуры и туризма сообщил губернатор Владислав Шапша.

Также он рассказал, что завершается реконструкция Дома Гражданского губернатора под культурный центр Эрмитажа.

- По объему привлеченных средств по нацпроекту «Культура» наша область первая в ЦФО, - заявил Шапша. - Шестую позицию в стране занимаем по количеству обновленных учреждений культуры.

Он поблагодарил министра культуры РФ Ольгу Любимову и сенатора от Калужской области Анатолия Артамонова за поддержку региона.