Краеведческий музей в Жиздре решили отремонтировать в 2025 году

Историко-краеведческий музей в Жиздре работает с 1985 года, за это время коллекция экспонатов пополнялась, но само здание обветшало.

Информация о включении музея в план капитального ремонта появилась 10 февраля, в субботу на официальном канале главы региона в соцсети.

Сегодня на хранении и в экспозиции музея содержится более пяти тысяч экспонатов. В 2023 году музей по федеральной программе сумел приобрести выставочное, звуковое, проекционное и компьютерное оборудование.

Теперь дело дошло и до ремонта самого здания. Губернатор Калужской области поручил региональному министерству культуры предусмотреть финансирование на капитальный ремонт здания краеведческого музея в Жиздре.

Кстати, в последнее время музей предоставляет свои площади для волонтеров, которые плетут маскировочные сети бойцам в СВО.