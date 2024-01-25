В калужском драмтеатре проведут ремонт

Жительница Калуги оставила жалобу на состояние кресел в драмтеатре

- Стало очень грустно после посещения, - написала она. – Может, пора что-то менять в театре? Билеты в партере уже по 1000 рублей.

В ответ министерство культуры и туризма Калужской области рассказало, что косметический ремонт пройдет в театре в июле-августе.

- Кресла в зрительном зале будут приведены в порядок, - пообещали чиновники.