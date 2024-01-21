Калуга не претендует на «Золотую маску» в этом году

В воскресенье, 21 января, Союз театральных деятелей России опубликовал список городов, театры которых могут стать обладателями главной театральной награды.

Жюри отсмотрит спектакли в театрах двадцати городов России. Кроме Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга, оценочные комиссии приедут и в небольшие города, например, Буинск или Учма. Калуги в списке для оценки жюри нет.

Напомним, в далеком 2012 году эту престижную награду получил актер калужского областного драматического театра, народный артист России Михаил Пахоменко.

Были в номинантах спектакли калужского драмтеатра и хореографической студии ИКЦ. Но саму статуэтку удалось взять пока лишь Михаилу Пахоменко.