Под Калугой начали снимать сериал про Москву 1941 года

В четверг, 18 января, на аэродроме «Орешково» под Калугой прошли съемки нового сериала с рабочим названием «Враг у ворот».

Сериал рассказывает о событиях 1941-го года в Москве, сообщили в группе «Кино в Калуге».

Снимает фильм режиссер Никита Грамматиков. Пока самый известный его проект – «Ева, рожай!». Сериал выпустили в 2022 году.