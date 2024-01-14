В Калужском драмтеатре закрывают спектакли с переодетыми в женщин мужчинами

Спектакль «Шоу для настоящих леди» был поставлен в 2009 году, а «Примадонны, или Шоу продолжается» - в 2012-м.

В субботу, 13 января директор театра рассказал изданию «Подъём» о решении вывести эти постановки из текущего репертуара.

- Я так думаю, может быть, сейчас не вовремя, - пояснил Александр Кривовичев. - Переодевание — это штука такая… Я поставил этот вопрос перед нашим минкультом. У меня есть работодатель, который определяет ту или иную политику.

Скорее всего в следующем сезоне эти два специфических спектакля уже не будут показывать зрителю.

- Главный режиссёр Роберт Манукян настаивает на том, чтобы до конца сезона их отработать — и всё, - добавил директор театра. - Они уже долго идут. Ну, и на фоне этой вечеринки, которая была там и прочее, может быть, это не очень корректно. Мы его вообще минимализируем.