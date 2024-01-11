Новогоднюю сказку в калужском театре посмотрели 40 000 человек

На этой неделе в Калуге на сцене драмтеатра 54-й раз показали новогоднюю сказку «Приключение Буратино».

За 17 дней спектакль посмотрели 40 000 зрителей, сообщили в четверг в театре.

- Каждый показ проходил с наполняемостью зала 100%, - подчеркнули в театре.