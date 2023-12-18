Калужская область вошла в ТОП-3 регионов по федеральной поддержке культуры

Реализацию нацпроекта «Культура» обсуждали в понедельник, 18 декабря, на заседании правительства Калужской области, которое провела заместитель губернатора Карина Башкатова.

Министр культуры и туризма области Павел Суслов напомнил, что основной целью нацпроекта является обеспечение максимальной доступности культурных благ.

За 2023 год капитально отремонтированы семь сельских домов культуры. Всего с начала реализации проекта отремонтировано 50 зданий сельских ДК.

Также в этом году завершено строительство дома культуры на 100 мест в Хвастовичском районе и начато строительство двух новых ДК на 100 мест в Сухиничском и Мещовском районах.

Приведены в порядок пять зданий детских школ искусств. За последние три года ремонт прошел в 29 ДШИ.

Калужская область вошла в тройку лидеров по объему финансовой поддержки из федерального бюджета по культурному направлению.